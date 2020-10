Silent Hill per PS5 è in sviluppo e alla fine 'salterà fuori' per un insider (Di giovedì 1 ottobre 2020) Da qualche tempo a questa parte i rumor che circolano su un nuovo capitolo di Silent Hill si sono fatti sempre più insistenti, ma attualmente sembra non esserci nessuna traccia del progetto.Anche DuskGolem, tra coloro che hanno sempre spinto sulla presenza di questo nuovo capitolo, continua ad essere convinto e a rimanere della sua opinione, ma ha preferito lasciare il mondo dei leak con un ultimo tweet. "In molti pensano che io abbia detto bugie riguardo Silent Hill, ma non è vero" afferma l'insider.DuskGolem continua il suo discorso dicendo che Konami avrebbe portato la sua IP a diversi studi nel 2018 per creare due versioni diverse: tra queste vi sarebbe "un gioco Silent Hill sviluppato in Giappone il cui lavoro ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 1 ottobre 2020) Da qualche tempo a questa parte i rumor che circolano su un nuovo capitolo disi sono fatti sempre più insistenti, ma attualmente sembra non esserci nessuna traccia del progetto.Anche DuskGolem, tra coloro che hanno sempre spinto sulla presenza di questo nuovo capitolo, continua ad essere convinto e a rimanere della sua opinione, ma ha preferito lasciare il mondo dei leak con un ultimo tweet. "In molti pensano che io abbia detto bugie riguardo, ma non; vero" afferma l'.DuskGolem continua il suo discorso dicendo che Konami avrebbe portato la sua IP a diversi studi nel 2018 per creare due versioni diverse: tra queste vi sarebbe "un giocosviluppato in Giappone il cui lavoro ...

Silent Hill per PS5 è una creatura mitologica ormai, ma il leaker ora in pensione Dusk Golem continua ad essere convinto della sua esistenza.

