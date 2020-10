“Non sto bene, datemi un bicchiere d’acqua”. Professore muore in classe nel Ragusano (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Non sto bene, datemi un bicchiere d’acqua”. Neanche il tempo di soccorrerlo che si è accasciato al suolo ed è morto di fronte ai suoi allievi durante una lezione. È accaduto nel Liceo “Giuseppe Mazzini” di Vittoria, nel Ragusano, dove un docente di 50 anni si è sentito male ed è morto sotto lo sguardo impietrito dei suoi studenti. Secondo una prima ricostruzione, prima di accusare il malore, il docente stava spiegando la lezione ed era tranquillo, senza nessun tipo di malessere. Inutile l’intervento dei sanitari del 118: i medici hanno tentato invano di rianimare il Professore ma non c’è stato niente da fare. Sotto shock gli studenti, che hanno visto il docente morire davanti ai loro occhi. Sotto shock gli alunni ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Non stound’acqua”. Neanche il tempo di soccorrerlo che si è accasciato al suolo ed è morto di fronte ai suoi allievi durante una lezione. È accaduto nel Liceo “Giuseppe Mazzini” di Vittoria, nel, dove un docente di 50 anni si è sentito male ed è morto sotto lo sguardo impietrito dei suoi studenti. Secondo una prima ricostruzione, prima di accusare il malore, il docente stava spiegando la lezione ed era tranquillo, senza nessun tipo di malessere. Inutile l’intervento dei sanitari del 118: i medici hanno tentato invano di rianimare ilma non c’è stato niente da fare. Sotto shock gli studenti, che hanno visto il docente morire davanti ai loro occhi. Sotto shock gli alunni ...

