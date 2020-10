Deputata positiva a Londra In Parlamento con i sintomi | mi scuso

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 ottobre 2020) “Non ci sono scuse per le mie azioni. Misenza riserve per aver violato le restrizioni sul Covid-19 viaggiando questa settimana quando non avrei dovuto”. Parole di Margaret Ferrier,indipendentista dell’Snp. La Ferrier lunedì scorso si era presentata a una seduta della Camera dei Comuni pur avvertendo dei leggerida coronavirus, a causa dei quali si era sottoposta al test successivamente risultato positivo.Lascozzese aveva avvertito i primisabato pomeriggio e per quello aveva richiesto un test. “Dopo essermi sentita meglio”, spiega, “lunedì sono andato ain treno per partecipare alla del. Ho sbagliato e mi dispiace molto per il mio errore. Sono tornata a ...