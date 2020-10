Conte e Azzolina visitano una scuola di Caserta: “Non mollare!” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina in visita alla scuola “Francesco Gesue” di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. L’arrivo di Conte è stato accolto con applausi da chi è fuori dall’istituto nonostante la pioggia: “Non mollare”, ha gridato qualcuno, rivolto a Conte. Il Presidente del Consiglio e il Ministro, accolti dal sindaco e dal preside, hanno incontrato i docenti e gli alunni della scuola, recentemente vittima di atti vandalici. Durante la visita della scuola “Francesco Gesue” di San Felice a Cancello (Caserta), il presidente del Consiglio Giuseppe, Conte, ha indagato sugli ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppee il ministro dell’Istruzione Luciain visita alla“Francesco Gesue” di San Felice a Cancello, in provincia di. L’arrivo diè stato accolto con applausi da chi è fuori dall’istituto nonostante la pioggia: “Non mollare”, ha gridato qualcuno, rivolto a. Il Presidente del Consiglio e il Ministro, accolti dal sindaco e dal preside, hanno incontrato i docenti e gli alunni della, recentemente vittima di atti vandalici. Durante la visita della“Francesco Gesue” di San Felice a Cancello (), il presidente del Consiglio Giuseppe,, ha indagato sugli ...

