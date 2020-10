Caso Genoa | l’Asl cancella i due allenamenti odierni dei rossoblu

Leggi su calcionews24

Il Genoa non scenderà in campo oggi per le consuete sedute di allenamento: l'Asl blocca tutto dopo i casi di positività al Coronavirus Il Genoa oggi non sarà in campo non sosterrà gli allenamenti a Pegli. L'Asl, infatti, ha bloccato le sedute di allenamento per i 15 casi di Coronavirus nel club. Si va dunque verso il rinvio della gara contro il Torino, in programma sabato al Ferraris. Oggi pomeriggio, come riportato da Sky Sport, nuovi tamponi per la squadra di Maran.