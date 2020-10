Bellezza Infratel | Bravo Innovation Hub percorso nazionale

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Brindisi, 1 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Ilche abbiamo creato e che stiamo costruendo nel lavoro quotidiano parte in una dimensione locale ma deve necessariamente avere una prospettivase non europea". Così Marco, ad di, è intervenuto alla presentazione di 'Hub', l'acceleratore d'impresa esclusivamente dedicato alle imprese innovative del Mezzogiorno, promosso da Invitalia,Italia e dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con il Comune di Brindisi. L'Hub avrà sede a Palazzo Guerrieri, dove si sta tenendo la presentazione, messo a disposizione dal Comune di Brindisi. "Avere un luogo fisico -spiega- in cui fare le cose è per me ...