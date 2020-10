“Allora…” L’Eredità | momento magico | il concorrente lo fa in diretta Non è la prima volta che succede

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Da pochissimo tempo sta accadendo la revolution, l’impensabile sta accadendo un po’ ovunque. Ciò che un decennio fa credevamo fosse impossibile, stando. Ormai è possibile assistere ad un coming outmente sul piccolo schermo. Proprio negli ultimi tempi la tv si è resa conto dell’esistenza della comunità LGBT e man mano sta abbandonando vecchi stereotipi e cliché, in favore dell’uguaglianza e dell’inclusività. Anche mantenendo sempre un tatto estremo, per non destabilizzare il telespettatore medio (quando sarebbe più produttivo educarlo). Quindi, da qualche anno, pochi ad essere onesti, si sta provando a cambiare aria facendo una fessura dalle finestre, e sembra che ci sia la volontà da parte dei media di non spettacolarizzare più le ...