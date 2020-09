A Ottobre l’autunno entra nel vivo e torna l’Ora Solare: quando cambia l’ora? Che fine ha fatto l’abolizione? (Di giovedì 1 ottobre 2020) Oggi inizia il mese di Ottobre, l’autunno entra nel vivo e si avvicina il momento dell’entrata in vigore dell’ora Solare: la notte tra sabato 24 e domenica 25 Ottobre 2020 dovremo spostare le lancette dei nostri orologi un’ora indietro. Gli italiani godranno così di un’ora in più di sonno, pagando lo scotto di vivere giornate con un’ora in meno di sole. Con l’uso dell’ora legale si determina che, per un dato territorio, l’ora ufficiale dello Stato venga calcolata in anticipo rispetto all’ora Solare (naturale). Le ragioni sono due: da un lato questa misura consente risparmi energetici, poiché centrando una parte rilevante delle attività ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 1 ottobre 2020) Oggi inizia il mese di, l’autunnonele si avvicina il momento dell’ta in vigore dell’ora: la notte tra sabato 24 e domenica 252020 dovremo spostare le lancette dei nostri orologi un’ora indietro. Gli italiani godranno così di un’ora in più di sonno, pagando lo scotto di vivere giornate con un’ora in meno di sole. Con l’uso dell’ora legale si determina che, per un dato territorio, l’ora ufficiale dello Stato venga calcolata in anticipo rispetto all’ora(naturale). Le ragioni sono due: da un lato questa misura consente risparmi energetici, poiché cndo una parte rilevante delle attività ...

