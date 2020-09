Flavio Briatore, Tapiro di Striscia: 'I sacrifici di Elisabetta Gregoraci?' La risposta scocciata (Di martedì 29 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha raccontato alcuni aspetti dei suoi 13 anni di matrimonio con , svelando di aver 'sacrificato tanto'. Raggiunto da Striscia la Notizia, l'imprenditore ha ... Leggi su leggo (Di martedì 29 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip,ha raccontato alcuni aspetti dei suoi 13 anni di matrimonio con , svelando di aver 'sacrificato tanto'. Raggiunto dala Notizia, l'imprenditore ha ...

mario0549 : RT @Misurelli77: Briatore: 'Noi cafoni della Costa Smeralda stiamo sulle balle a tutti perché non siamo i radical chic di Capalbio' No! Car… - Notiziedi_it : Flavio Briatore punge Elisabetta Gregoraci: “Al GF per essere autonoma? Allora rinunci a quello che le passo” - vogliotrichechi : RT @mediohermana: Naomi Campbell ed Elisabetta Gregoraci che litigano per Flavio Briatore è il tipo di trash che mi merito. #GFVip https://… - zazoomblog : “Elisabetta Gregoraci?”. E Flavio Briatore gela tutti. È la prima volta che parla da quando lei è al GF Vip - #“Eli… - giulianofalco : RT @Misurelli77: Briatore: 'Noi cafoni della Costa Smeralda stiamo sulle balle a tutti perché non siamo i radical chic di Capalbio' No! Car… -