Traffico Roma del 28-09-2020 ore 16 | 30

(Di lunedì 28 settembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane rallentamenti e code a tratti sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Tiburtina Prenestina casina Appia e rallentamenti e code anche tra Laurentina eSud sulle due carreggiate andiamo in tangenziale code verso metano e Salaria tra viale Castrense Prenestina incidente con code segnalato su via dei Prati Fiscali all’incrocio con via Val di Sangro code per incidente anche sull’Aurelia tra via Pio Spezi ed il Grande Raccordo Anulare verso il centro che abbiamo Argomento da oggi e per 5 notti complessive sul percorso Urbano ...