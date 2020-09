Toninelli in difesa di Tridico, ma è un boomerang. Critiche dai grillini: “Perché difendete la casta?” (video) (Di lunedì 28 settembre 2020) Danilo Toninelli, uno dei ministri più disastrosi della storia repubblica, al punto da essere fatto fuori al cambio di governo da Lega a Pd (su richiesta dei nuovi alleati), da qualche tempo si dedica a una sorta di cabaret politico, sia sul web che in tv. Con il faccione attaccato alla telecamera o al telefonino, urla slogan, farfuglia tesi grilline, attacca Salvini, suo ex collega in Consiglio dei ministri. Stavolta Toninelli si esibisce in uno show in difesa del presidente dell’Inps che si è raddoppiato lo stipendio, ma l’arringa si risolve in un boomerang a causa di numerose proteste perfino di chi si dichiara un suo sostenitore. Toninelli in difesa di Tridico e contro Salvini “Ma da che pulpito Salvini attacca ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 settembre 2020) Danilo, uno dei ministri più disastrosi della storia repubblica, al punto da essere fatto fuori al cambio di governo da Lega a Pd (su richiesta dei nuovi alleati), da qualche tempo si dedica a una sorta di cabaret politico, sia sul web che in tv. Con il faccione attaccato alla telecamera o al telefonino, urla slogan, farfuglia tesi grilline, attacca Salvini, suo ex collega in Consiglio dei ministri. Stavoltasi esibisce in uno show indel presidente dell’Inps che si è raddoppiato lo stipendio, ma l’arringa si risolve in una causa di numerose proteste perfino di chi si dichiara un suo sostenitore.indie contro Salvini “Ma da che pulpito Salvini attacca ...

Toninelli in difesa di Tridico, ma è un boomerang. Critiche dai grillini: "Perché difendete la casta?"... Il Secolo d'Italia

