Manutenzione alberi, in conclusione affidamento gara per 60 mln (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma – Dopo l’affidamento del bando da 48 milioni di euro per interventi di sfalcio e bonifica vegetazionale, sta per concludersi anche la procedura per l’affidamento della gara europea da 60 milioni di euro per la Manutenzione degli alberi. E’ quanto si legge nella nota del comune di Roma. La Commissione e’ al lavoro per valutare le offerte relative all’accordo quadro triennale, in 8 lotti, per gli interventi di potatura su circa 165 mila alberi nelle strade e nelle aree verdi (incluse Villa Borghese, Villa Ada, Villa Pamphilj e Castelfusano) il cui inizio e’ previsto per novembre. Inoltre, stanno per riprendere le potature programmate nelle vie e nei parchi, dopo la pausa dei mesi caldi nel rispetto del ciclo vegetazionale delle piante. ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma – Dopo l’del bando da 48 milioni di euro per interventi di sfalcio e bonifica vegetazionale, sta per concludersi anche la procedura per l’dellaeuropea da 60 milioni di euro per ladegli. E’ quanto si legge nella nota del comune di Roma. La Commissione e’ al lavoro per valutare le offerte relative all’accordo quadro triennale, in 8 lotti, per gli interventi di potatura su circa 165 milanelle strade e nelle aree verdi (incluse Villa Borghese, Villa Ada, Villa Pamphilj e Castelfusano) il cui inizio e’ previsto per novembre. Inoltre, stanno per riprendere le potature programmate nelle vie e nei parchi, dopo la pausa dei mesi caldi nel rispetto del ciclo vegetazionale delle piante. ...

romadailynews : #Manutenzione alberi, in conclusione affidamento gara per 60 mln: #Roma – Dopo l… - LavoroLazio_com : Campidoglio, Fiorini: 'In via di conclusione affidamento gara da 60 mln € per manutenz... - Mario09495625 : RT @StradeNuoveRoma: Via Madonna del Riposo: dopo la manutenzione dei marciapiedi e la messa a dimora di40 nuovi alberi, c'è il rifacimento… - magistravulnera : RT @StradeNuoveRoma: Via Madonna del Riposo: dopo la manutenzione dei marciapiedi e la messa a dimora di40 nuovi alberi, c'è il rifacimento… - Alessan19274511 : @virginiaraggi perché vogliamo parlare degli alberi caduti, allagamenti, tutto ciò per la mancanza di qualsivoglia… -