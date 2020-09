Higuain, esordio shock in Mls: sbaglia il rigore e l’avversario gli esulta in faccia (VIDEO) (Di lunedì 28 settembre 2020) Poteva iniziare meglio l’avventura di Gonzalo Higuain in Mls. Anzi. Forse peggio non poteva andare. L’ex attaccante della Juventus ha esordito nella notte con la sua Inter Miami, prendendosi subito grandi responsabilità contro il Philadelphia Union: il Pipa è andato dal dischetto per riaprire i giochi sul punteggio di 2-0. Il rigore però è da dimenticare e come se non bastasse è arrivata l’esultanza sfrenata di un avversario qualche secondo dopo l’errore. Higuain horribly missed a penalty on his MLS debut 😳 But how's the celebrating in his face? 👎pic.twitter.com/OgNll3940L — Goal (@goal) September 28, 2020 Leggi su sportface (Di lunedì 28 settembre 2020) Poteva iniziare meglio l’avventura di Gonzaloin Mls. Anzi. Forse peggio non poteva andare. L’ex attaccante della Juventus ha esordito nella notte con la sua Inter Miami, prendendosi subito grandi responsabilità contro il Philadelphia Union: il Pipa è andato dal dischetto per riaprire i giochi sul punteggio di 2-0. Ilperò è da dimenticare e come se non bastasse è arrivata l’nza sfrenata di un avversario qualche secondo dopo l’errore.horribly missed a penalty on his MLS debut 😳 But how's the celebrating in his face? 👎pic.twitter.com/OgNll3940L — Goal (@goal) September 28, 2020

