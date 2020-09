Chiara Ferragni denunciata dal Codacons: “Blasfemia e offesa al sentimento religioso” (Di lunedì 28 settembre 2020) Aiuta a promuovere l’arte o è pura commercializzazione di un bene che non può permettersi di essere commercializzato? È questo, nuovamente, il dilemma che si ripropone alla porta di Chiara Ferragni, la nota influencer nel mirino di critiche e commenti e una nuova denuncia da parte del Codacons che non ha digerito un suo recente fotomontaggio su Instagram in chiave, si può dire, del tutto pittorica e allegorica. Chiara Ferragni ritratta come una Madonna su Instagram Qualcuno la ringrazia: “Anziché indignarvi, pensate che, grazie a questo post avete imparato che questa opera è stata realizzata da Giovan Battista Salvi e si intitola “Madonna con bambino“. Più arte per tutti”. E proprio qui sta l’inghippo. Fa ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Aiuta a promuovere l’arte o è pura commercializzazione di un bene che non può permettersi di essere commercializzato? È questo, nuovamente, il dilemma che si ripropone alla porta di, la nota influencer nel mirino di critiche e commenti e una nuova denuncia da parte delche non ha digerito un suo recente fotomontaggio su Instagram in chiave, si può dire, del tutto pittorica e allegorica.ritratta come una Madonna su Instagram Qualcuno la ringrazia: “Anziché indignarvi, pensate che, grazie a questo post avete imparato che questa opera è stata realizzata da Giovan Battista Salvi e si intitola “Madonna con bambino“. Più arte per tutti”. E proprio qui sta l’inghippo. Fa ...

LiaQuartapelle : Immagino che dopo Chiara Ferragni il Codacons denuncerà per blasfemia e offesa al sentimento religioso anche la La… - mante : Il Codacons non solo ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica contro Chiara Ferragni per “blasfemia e… - giornalettismo : Il problema reale è la #blasfemia o il fatto che la protagonista sia #chiaraferragni? Ricordiamo che l'immagine de… - Elena07161968 : RT @Moonlightshad1: Julian #Assange dovrebbe stare in tendenza ogni giorno, perché se ci fosse significherebbe che se ne parla. Che si par… - __deepblueocean : RT @carlottagreco18: L'Italia è un paese laico, la denuncia del codacons contro chiara ferragni, è ridicola come tutte le 'battaglie' di qu… -