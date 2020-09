Caos Trapani, Ghirelli: “In atto indagine della Procura e verifiche della FIGC” (Di lunedì 28 settembre 2020) Trapani nel Caos.Vicenda clamorosa quella vissuta dal Trapani Calcio che, in occasione della prima giornata di campionato di serie C, non è potuta scendere in campo in occasione della sfida contro la Casertana. Impossibilità legata, come dichiarato alla stampa dallo stesso presidente Pellino, dall'assenza del medico in campo che non sarebbe stato sostituto. Oltre al 3 a 0 a tavolino, i granata, rischiano però di subire anche punti di penalizzazione. Una situazione delicata commentata dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, intervenuto ai microfoni di "Tuttomercatoweb" all'indomani della mancata disputa del match del "Provinciale".“Per il momento ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 settembre 2020)nel.Vicenda clamorosa quella vissuta dalCalcio che, in occasioneprima giornata di campionato di serie C, non è potuta scendere in campo in occasionesfida contro la Casertana. Impossibilità legata, come dichiarato alla stampa dallo stesso presidente Pellino, dall'assenza del medico in campo che non sarebbe stato sostituto. Oltre al 3 a 0 a tavolino, i granata, rischiano però di subire anche punti di penalizzazione. Una situazione delicata commentata dal presidenteLega Pro Francesco, intervenuto ai microfoni di "Tuttomercatoweb" all'indomanimancata disputa del match del "Provinciale".“Per il momento ...

