Berrettini-Pospisil in tv | data | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2020

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 settembre 2020) L’esordio di Matteoalavverrà contro Vasek, canadese con caratteristiche prettamente da veloce. L’azzurro si presenta come assoluto favorito, considerando peraltro che l’avversario sia uscito sconfitto in 18 dei 19 incontri sulla terra rossa in carriera: l’incontro andrà in scena martedì 29 settembre, a partire dalle ore 11.00. Latelevisiva sarà offerta da Eurosport (210 o 211 di Sky, Dazn), con livedisponibile sulle piattaforme Eurosport Player e Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà unatestuale, con aggiornamenti e approfondimenti post-match.