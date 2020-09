Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 27 SETTEMBREORE 07:20 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO LA CIRCONE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLANON PRESTENTA CRITICITA’ SI SEGNALA FORTE PIOGGIA SU TUTTA LA DIRAMAZIONENORD DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO CON LA A1FIRENZE PIOGGIA ANCHE SULLA A1NAPOLI TRA IL BIVIO A1 DIRAMAZIONESUD E CEPRANO. PRESTARE ATTENZIONE A Latina, per la realizzazione dell’isola pedonale, SONO istituiti NELLA GIORNATA DI OGGI divietI di transito e sosta in Via Lungomare nel tratto compreso tra Capoportiere e Rio Martino, FASCIA ORARIA 8-18 A Veroli: Manifestazione Premio ...