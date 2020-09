Colpo di scena a Ballando con le Stelle! Elisa Isoardi sul palco da sola, poi la sorpresa in diretta (Di domenica 27 settembre 2020) Elisa Isoardi, da sola a Ballando con le Stelle. Raimondo Todaro assente, e la conduttrice piemontese rimane senza ‘compagno’. Ma si sa che la situazione richiede pazienza, visto che il suo maestro Raimondo Todaro è ricoverato al Gemelli per un’appendicite. Ma nulla impedisce alla coppia di ‘riunirsi’ seppur virtualmente. Lo scambio di parole tra i due diventa un momento significativo. Elisa Isoardi si è esibita da sola, provando a colmare l’assenza del suo maestro, Raimondo Todaro, che pare abbia comunque seguito l’esibizione a distanza. Infatti una volta chiamata in Sala delle Stelle, Elisa Isoardi ha ricevuto una sorpresa davvero molto gradita. Dall’altra ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 27 settembre 2020), dacon le Stelle. Raimondo Todaro assente, e la conduttrice piemontese rimane senza ‘compagno’. Ma si sa che la situazione richiede pazienza, visto che il suo maestro Raimondo Todaro è ricoverato al Gemelli per un’appendicite. Ma nulla impedisce alla coppia di ‘riunirsi’ seppur virtualmente. Lo scambio di parole tra i due diventa un momento significativo.si è esibita da, provando a colmare l’assenza del suo maestro, Raimondo Todaro, che pare abbia comunque seguito l’esibizione a distanza. Infatti una volta chiamata in Sala delle Stelle,ha ricevuto unadavvero molto gradita. Dall’altra ...

