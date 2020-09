Che tempo che fa, 18° edizione su Rai 3: prima puntata del 27 settembre 2020 (Di domenica 27 settembre 2020) Era il 2017 quando Fabio Fazio salutava il pubblico di Rai 3 per l’ultima volta prima di approdare per due annate sulla prima rete Rai e successivamente per una sola edizione su Rai 2. Da questa sera, 27 settembre 2020, Che tempo che fa ritorna alla sua ‘rete madre’ dove nel 2003 ha visto la sua nascita. Per la prima puntata della diciottesima edizione saranno numerosi gli ospiti che si alterneranno oltre le presenze fisse di Filippa Lagerback, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz oltre ad Enrico Brignano che quest’anno entrerà nel cast fisso e Roberto Saviano, curatore di uno spazio di approfondimento d’attualità previsto per tutta la stagione. Fazio ospiterà il ... Leggi su blogo (Di domenica 27 settembre 2020) Era il 2017 quando Fabio Fazio salutava il pubblico di Rai 3 per l’ultima voltadi approdare per due annate sullarete Rai e successivamente per una solasu Rai 2. Da questa sera, 27, Cheche fa ritorna alla sua ‘rete madre’ dove nel 2003 ha visto la sua nascita. Per ladella diciottesimasaranno numerosi gli ospiti che si alterneranno oltre le presenze fisse di Filippa Lagerback, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz oltre ad Enrico Brignano che quest’anno entrerà nel cast fisso e Roberto Saviano, curatore di uno spazio di approfondimento d’attualità previsto per tutta la stagione. Fazio ospiterà il ...

Capezzone : E questi signori di Huffington Post sarebbero i garantisti? I fautori della presunzione di innocenza? Quelli che, n… - AlbertoBagnai : Torno sul blog dopo tanto tempo per accorgermi che con la crisi la qualità dello spam è decisamente migliorata... - CarloCalenda : Si. Come sempre accade nelle cose che fai quando vedi dei progressi. Per crescere ci vuole tempo, lavoro e passione… - holdonblueyes : Il tempo si è talmente oscurato e (se non accendo la luce) le stanze sono talmente tenebrose che mi sembra di esser… - ilcontemax7 : RT @Fortuna94296772: @RiccardoJ89 @pisto_gol Io segnalo sempre, a parte che l’ho bloccato tempo fa perché di dovermi indignare leggendo mer… -