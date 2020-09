Pirlo: "Il caso Suarez non ci ha toccati, Dzeko purtroppo sarà un avversario" (Di sabato 26 settembre 2020) TORINO - Il possibile rientro di Dybala, il ritorno di Morata . La Juve di Pirlo va all'Olimpico per la trasferta contro la Roma di Dzeko , rimasto nella Capitale dopo la trattativa sfumata con i ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) TORINO - Il possibile rientro di Dybala, il ritorno di Morata . La Juve diva all'Olimpico per la trasferta contro la Roma di, rimasto nella Capitale dopo la trattativa sfumata con i ...

