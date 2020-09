Sciopero Atac Roma oggi 25 settembre | stop a metro e bus | tutte le info

(Di venerdì 25 settembre 2020), venerdì 252020, ava in scena lodei mezziTpl e Cotral. La protesta (di 24 ore su base regionale) è stata indetta dai lavoratori aderenti al sindacato Usb Lavoro privato e andrà a complicare una giornata che si preannuncia difficile visto anche il maltempo. Ma vediamo insiemelermazioni sullodi: dagli orari-fasce di garanzia ai motivi della protesta. Orari e fasce di garanzia L’agitazione scatterà alle ore 10 di, 252020, e interesserà bus, filobus, tram,politane, ferrovie ...

Dopo il maltempo, anche lo sciopero del trasporto pubblico a Roma. Un’altra giornata da incubo per i cittadini capitolini. Stavolta a causa dello sciopero di oggi, venerdì 25 settembre 2020. Una mobil ...Non sarà facile oggi muoversi per Roma, raggiungere le scuole, gli uffici e rispettare con puntualità gli appuntamenti. Alle 10 scatterà lo sciopero dei trasporti di 24 ore che coinvolgerà metropolita ...