Ragazza in coma si sveglia dopo il messaggio di Totti I genitori | “Ti aspettiamo”

Ragazza si risveglia dal coma dopo aver ascoltato un messaggio di Totti

Ilenia è finita in coma per nove mesi dopo un incidente. La giovane giocatrice della Lazio è tifosissima della Roma: ora si è svegliata grazie alla voce di Totti. Ilenia si risveglia dal coma dopo 9 m ...Si chiama Ilenia Matilli e la sua è la storia - a lieto fine - di una giovane calciatrice della Lazio che da nove mesi era in coma per un brutto incidente stradale in cui aveva perso la vita una sua a ...