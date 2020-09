“Quella str*** di Tina Cipollari”. GF Vip, Patrizia De Blanck ‘vomita’ tutto in diretta: cosa è successo tra loro (Di giovedì 24 settembre 2020) Due matrimoni, tanti amori e una vita avventurosa: Patrizia De Blanck è una continua sorpresa, anche al Grande Fratello Vip, dove è diventata una vera e propria icona. Contessa, con alle spalle un’infanzia lussuosa e un’educazione rigida, ha vissuto relazioni e flirt con uomini famosi, vivendo passioni contrastate e drammi. Figlia di Lloyd Dario, ultima discendente della famiglia veneziana all’epoca proprietaria del palazzo Ca’ Dario, e dell’ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal, Patrizia De Blanck è diventata famosa grazie all’eccentrico modo di fare e alla sua lingua biforcuta. Già dalle prime ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip, la contessa ha mostrato il suo caratterino. Sdogana parolacce e critiche ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Due matrimoni, tanti amori e una vita avventurosa:Deè una continua sorpresa, anche al Grande Fratello Vip, dove è diventata una vera e propria icona. Contessa, con alle spalle un’infanzia lussuosa e un’educazione rigida, ha vissuto relazioni e flirt con uomini famosi, vivendo passioni contrastate e drammi. Figlia di Lloyd Dario, ultima discendente della famiglia veneziana all’epoca proprietaria del palazzo Ca’ Dario, e dell’ambasciatore di Cuba Guillermo Dey Menocal,Deè diventata famosa grazie all’eccentrico modo di fare e alla sua lingua biforcuta. Già dalle prime ore all’interno della casa del Grande Fratello Vip, la contessa ha mostrato il suo caratterino. Sdogana parolacce e critiche ...

