Gundam esiste davvero Si trova in Giappone ed è alto 18 metri Video

Roma, 24 set – Gundam è tra noi e ci guarda, imponente, dall'alto. Il mitico robot della serie animata degli anni ottanta, creato per l'esattezza nel 1979 da Yoshiyuki Tomino e Hajime Yatate per lo studio Sunrise, si è "manifestato" in Giappone. Non stiamo propriamente scherzando, perché parliamo di una versione più che realistica del robot gigante presentato alla Gundam Factory Yokohama. alto circa 18 metri e pesante quasi 24 tonnellate, è stato costruito con più di 200 pezzi di acciaio e plastica rinforzata con tanto di fibra di carbonio. Un ciclope futuristico che dunque vi immaginerete piuttosto statico, giusto una sorta di enorme statua come emblema dei cartoon nipponici. E invece no, a dispetto della stazza si ...

