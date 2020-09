Crash Bandicoot 4: It’s About Time, ecco il trailer di lancio (Di giovedì 24 settembre 2020) Il nuovo trailer di Crash Bandicoot 4: It’s About Time ci mostra tutte le novità in arrivo per il marsupiale più famoso Il Bandicoot arancione più famoso del mondo è quasi pronto ad entrare nelle nostre case, sfondando la porta e travolgendoci con la sua irriverenza. Activision e Toys for Bob hanno quindi pubblicato il nuovo trailer di lancio per Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Nuovo gioco che arriverà esattamente il 2 Ottobre su PlayStation 4, Xbox One. All’interno del nuovo video è possibile dare un’occhiata a buona parte delle feature del gioco, ma specialmente ai nuovi personaggi giocanti: il nostro ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 24 settembre 2020) Il nuovodi4: It’sci mostra tutte le novità in arrivo per il marsupiale più famoso Ilarancione più famoso del mondo è quasi pronto ad entrare nelle nostre case, sfondando la porta e travolgendoci con la sua irriverenza. Activision e Toys for Bob hanno quindi pubblicato il nuovodiper4: It’s. Nuovo gioco che arriverà esattamente il 2 Ottobre su PlayStation 4, Xbox One. All’interno del nuovo video è possibile dare un’occhiata a buona parte delle feature del gioco, ma specialmente ai nuovi personaggi giocanti: il nostro ...

