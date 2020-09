Calcio: best coach Uefa,Gasperini 'batte' Guardiola e Zidane (Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 24 SET - Tre tedeschi, Jurgen Klopp, Liverpool,, Hansi Flick, Bayern, e Julian Nagelsmann, Lipsia,, sono i finalisti per il premio di miglior allenatore della stagione 2019-'20 assegnato ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 24 SET - Tre tedeschi, Jurgen Klopp, Liverpool,, Hansi Flick, Bayern, e Julian Nagelsmann, Lipsia,, sono i finalisti per il premio di miglior allenatore della stagione 2019-'20 assegnato ...

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Tre tedeschi, Jurgen Klopp (Liverpool), Hansi Flick (Bayern) e Julian Nagelsmann (Lipsia), sono i finalisti per il premio di miglior allenatore della stagione 2019-'20 assegnat ...

Premio Best Coach, in finale c'è Gasperini, non Guardiola e Zidane

