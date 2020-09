Aumento pensione invalidità: ecco per chi serve la domanda; circolare INPS (Di giovedì 24 settembre 2020) La circolare INPS del 23 settembre 2020 finalmente fornisce spiegazioni sull’Aumento delle pensioni di invalidità, per il quale occorre presentare domanda. Vediamo quali sono i requisiti richiesti e come presentare domanda avendo anche diritto agli arretrati dal 20 luglio 2020. Aumento pensioni invalidità Sono richiesti, come abbiamo già annunciato in precedenza, specifici requisiti reddituali per poter accedere. Innanzitutto è necessario che il richiedente abbia invalidità certificata pari al 100%. Per il beneficiario non coniugato è necessario avere redditi propri non superiori a 8469,62 (importo massimo della pensione di invalidità con Aumento moltiplicato per le 13 ... Leggi su pensioniefisco (Di giovedì 24 settembre 2020) Ladel 23 settembre 2020 finalmente fornisce spiegazioni sull’delle pensioni di invalidità, per il quale occorre presentare. Vediamo quali sono i requisiti richiesti e come presentareavendo anche diritto agli arretrati dal 20 luglio 2020.pensioni invalidità Sono richiesti, come abbiamo già annunciato in precedenza, specifici requisiti reddituali per poter accedere. Innanzitutto è necessario che il richiedente abbia invalidità certificata pari al 100%. Per il beneficiario non coniugato è necessario avere redditi propri non superiori a 8469,62 (importo massimo delladi invalidità conmoltiplicato per le 13 ...

