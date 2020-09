The Imitation Game: Benedict Cumberbatch ebbe una reazione devastante durante una delle ultime scene (Di martedì 22 settembre 2020) In una delle scene finali di The Imitation Game, Benedict Cumberbatch ha avuto una reazione devastante seguita da un esaurimento nervoso. Benedict Cumberbatch ha confessato che in una delle scene finali di The Imitation Game ha avuto una reazione devastante durante le riprese. L'attore britannico non riusciva a smettere di piangere a causa del forte coinvolgimento emotivo e, al termine di una delle scene, ha avuto un esaurimento nervoso. In un'intervista recente Cumberbatch ha detto che "Era come se non fossi più semplicemente un attore, lo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 settembre 2020) In unafinali di Theha avuto unaseguita da un esaurimento nervoso.ha confessato che in unafinali di Theha avuto unale riprese. L'attore britannico non riusciva a smettere di piangere a causa del forte coinvolgimento emotivo e, al termine di una, ha avuto un esaurimento nervoso. In un'intervista recenteha detto che "Era come se non fossi più semplicemente un attore, lo ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Imitation Game: Benedict Cumberbatch ebbe una reazione devastante durante una delle ultime scene… - FedericaPederod : Sto riguardando The imitation game, Benedict Cumberbatch è magistrale in questo film - donutcareabtu : Io che spiego a mia mamma the imitation game 'x deve decifrare un codice' e lei 'ah è un film di fantasia' io 'no m… - lukeismyfavdrug : sul 24 c’è “the imitation game” ?? - wondervjeon : the imitation game uno dei film più belli di sempre -