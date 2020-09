Pasta salmone e melanzane in bianco (Di martedì 22 settembre 2020) La Pasta con salmone e melanzane in bianco è un’ottima ricetta per un pasto saporito, ricco di gusto e soprattutto rapido e comodo da preparare. Un primo che potete utilizzare in ogni occasione e che è realizzabile anche da chi non ha molta esperienza in cucina, vediamo insieme la preparazione. IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di Pasta1 melanzana media300 g di salmone fresco o surgelato1 spicchietto d’aglioSale fino q.b.5-6 cucchiai di olio extravergine d’olivaPeperoncino piccante (facoltativo)Iniziamo la preparazione della portando sul fuoco una pentola piena di acqua, dove andremo a cuocere la Pasta non appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Quindi coprite la pentola con il ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 22 settembre 2020) Laconinè un’ottima ricetta per un pasto saporito, ricco di gusto e soprattutto rapido e comodo da preparare. Un primo che potete utilizzare in ogni occasione e che è realizzabile anche da chi non ha molta esperienza in cucina, vediamo insieme la preparazione. IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 320 g di1 melanzana media300 g difresco o surgelato1 spicchietto d’aglioSale fino q.b.5-6 cucchiai di olio extravergine d’olivaPeperoncino piccante (facoltativo)Iniziamo la preparazione della portando sul fuoco una pentola piena di acqua, dove andremo a cuocere lanon appena l’acqua sarà arrivata ad ebollizione. Quindi coprite la pentola con il ...

