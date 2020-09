M5S | Di Battista | ' Sconfitta più grande della nostra storia' Fico | ' No a guerra tra bande'

(Di martedì 22 settembre 2020) Il giorno dopo la chiusura delle urne elettorali parte il redde rationem dentro i per la nuova debacle alle regionali. Non è bastato a esaltare ilsuccesso ottenuto dal M5s con il taglio dei ...

HuffPostItalia : Di Battista: 'Le regionali? La più grande sconfitta nella storia M5s. Ora nuova agenda per uscire dal buio' - repubblica : M5S, Di Battista all'attacco: 'È la più grande sconfitta nella storia dei 5Stelle' [aggiornamento delle 17:51] - Adnkronos : #Regionali, #DiBattista: 'Più grande sconfitta della storia M5S' - RadioRadioWeb : '#M5S può ritrovare un'identità e un suo elettorato se la smette di essere diviso tra chi vuole dare fuoco all'… - Rosita14806327 : RT @RadioSavana: Alessandro Di Battista ufficializza la morte politica del M5s: 'È stata la più grossa sconfitta della storia del M5s. Non… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Battista

E commentando il pessimo risultato del M5S in Campania ha ricordato che «è campano il ministro degli Esteri, è campano il presidente della Camera» Alessandro Di Battista, ex parlamentare e oggi attivi ...Le sue parole arrivano in un pomeriggio in cui, in una manciata di minuti, si alternano le dichiarazioni alla stampa di Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti, Alessandro Di Battista e Roberto ... tirerà ...