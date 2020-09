Lega Pro, i calciatori annunciano lo sciopero. Stop ai campionati (Di martedì 22 settembre 2020) I calciatori di Lega Pro hanno annunciato uno sciopero attraverso un comunicato diramato dal proprio sindacato Caos in Lega Pro. I calciatori hanno infatti annunciato lo sciopero bloccando così lo svolgimento dei campionati. Ecco il comunicato pubblicato dal sindacato dei giocatori: «L’Associazione italiana calciatori, preso atto dell’impossibilità di raggiungere un’intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio dei giovani e l’abolizione delle liste dei giocatori utilizzabili nel campionato di Serie C, conferma che i calciatori non scenderanno in campo nella prima giornata di campionato fissata per sabato 26 e domenica 27 settembre prossimi. L’azione di protesta ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 settembre 2020) IdiPro hanno annunciato unoattraverso un comunicato diramato dal proprio sindacato Caos inPro. Ihanno infatti annunciato lobloccando così lo svolgimento dei. Ecco il comunicato pubblicato dal sindacato dei giocatori: «L’Associazione italiana, preso atto dell’impossibilità di raggiungere un’intesa con laPro sul regolamento del minutaggio dei giovani e l’abolizione delle liste dei giocatori utilizzabili nel campionato di Serie C, conferma che inon scenderanno in campo nella prima giornata di campionato fissata per sabato 26 e domenica 27 settembre prossimi. L’azione di protesta ...

Ultime Notizie dalla rete : Lega Pro Il diktat della Lega Pro: lo sciopero non sarà tollerato. L'Alessandria continua a rinforzarsi e non... Tutto Lega Pro Serie C, i calciatori annunciano lo sciopero: a rischio il primo turno di campionato

I calciatori di Serie C in sciopero. A quattro giorni dall’inizio del campionato l’Assocalciatori "preso atto dell’impossibilità di raggiungere un’intesa con la Lega Pro sul regolamento del minutaggio ...

