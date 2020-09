Silenzio elettorale violato, il Pd attacca Mastella (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Antonio Furno, responsabile Innovazione PD Sannio, che attacca Clemente Mastella sulla violazione del Silenzio elettorale. Di seguito il testo: “Il sindaco Mastella dà purtroppo ennesima riprova del suo scarso senso delle Istituzioni. Già ieri si era esibito al seggio elettorale indossando una mascherina con il simbolo elettorale del partito. Stamattina, ha poi deciso di usare il proprio profilo istituzionale su Facebook per invitare a votare i suoi candidati. La legge sul Silenzio elettorale non copre ancora le comunicazioni sui social media, ma è buona norma e abitudine consolidata rispettare anche lì, in questi giorni, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Antonio Furno, responsabile Innovazione PD Sannio, cheClementesulla violazione del. Di seguito il testo: “Il sindacodà purtroppo ennesima riprova del suo scarso senso delle Istituzioni. Già ieri si era esibito al seggioindossando una mascherina con il simbolodel partito. Stamattina, ha poi deciso di usare il proprio profilo istituzionale su Facebook per invitare a votare i suoi candidati. La legge sulnon copre ancora le comunicazioni sui social media, ma è buona norma e abitudine consolidata rispettare anche lì, in questi giorni, ...

RaffaeleFitto : Emiliano infrange il silenzio elettorale in spregio ad ogni regola, facendo pubbliche dichiarazioni e sponsorizzand… - ivanscalfarotto : Che brutta questa cosa delle violazioni del silenzio elettorale. È una furbata del tutto inutile che qualifica malamente chi la fa. - GassmanGassmann : Silenzio elettorale forever. ?? - ringetto65 : RT @nassomanuela: È vero che la legge che prevede il silenzio elettorale non norma i social ma è altrettanto vero che chi si candida a rico… - tralepagine : RT @NicolaDeFelice1: SBARCANO 800 CLANDESTINI NEL SILENZIO ‘ELETTORALE’: VOI NON DOVETE SAPERE -