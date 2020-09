Referendum, Di Maio esulta: “Ce l’abbiamo fatta” (Di lunedì 21 settembre 2020) Di Maio sul Referendum costituzionale: ‘Ce l’abbiamo fatta‘. Zingaretti verso le alleanze:’Il Sì apre il cantiere delle riforme‘. Il ministro Lamorgese: ‘La macchina dello Stato ha funzionato‘ Di Maio: ‘Ce l’abbiamo fatta‘ Dopo le previsioni degli exit poll sul Referendum costituzionale, il risultato ottenuto dal Sì, rappresenta secondo Luigi Di Maio, l’inizio di un governo capace di rispondere efficacemente alle necessità dei cittadini, una vittoria politica, ma anche morale: ‘Un percorso di rinascita e rinnovamento, lo dobbiamo a chi verrà dopo di noi, ai giovani e alle generazioni future. Il Sì apre le porte a una nuova legge proporzionale per una migliore governabilità, in grado di ... Leggi su zon (Di lunedì 21 settembre 2020) Disulcostituzionale: ‘Ce l’abbiamo fatta‘. Zingaretti verso le alleanze:’Il Sì apre il cantiere delle riforme‘. Il ministro Lamorgese: ‘La macchina dello Stato ha funzionato‘ Di: ‘Ce l’abbiamo fatta‘ Dopo le previsioni degli exit poll sulcostituzionale, il risultato ottenuto dal Sì, rappresenta secondo Luigi Di, l’inizio di un governo capace di rispondere efficacemente alle necessità dei cittadini, una vittoria politica, ma anche morale: ‘Un percorso di rinascita e rinnovamento, lo dobbiamo a chi verrà dopo di noi, ai giovani e alle generazioni future. Il Sì apre le porte a una nuova legge proporzionale per una migliore governabilità, in grado di ...

