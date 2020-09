PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Napoli va, Osimhen è un ciclone" (Di lunedì 21 settembre 2020) "Pirlo che perle" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura sulla Juventus, vittoriosa ieri per 3-0 sulla Sampdoria, all'esordio in campionato. Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 21 settembre 2020) "Pirlo che perle" scrive Ladello Sport in apertura sulla Juventus, vittoriosa ieri per 3-0 sulla Sampdoria, all'esordio in campionato.

antoguerrera : Perché l'Italia è indietro. Le bambine non tifano e non guardano calcio, secondo questa prima pagina. Il calcio spo… - ferrazza : Brutta la prima pagina della Gazzetta di oggi. Non esistono bambini felici della Lazio. - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi Pirlo, che perle! Vidal: 'Inter, eccomi' IbraMilan tocca a te Tutte le no… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: La prima pagina della #Gazzetta di oggi Pirlo, che perle! Vidal: 'Inter, eccomi' IbraMilan tocca a te Tutte le notizie ??… - gvdoventongue : RT @ashcoltami: È la prima volta che una pagina se chiedo di togliere toglie non sono abituata -

Ultime Notizie dalla rete : PRIMA PAGINA Prima pagina Archivi - Pagina 438 di 438 Occhio alla Notizia Rivara nel Canavese sotto choc: Claudio Baima Poma uccide il figlio Andrea poi si spara

Dramma familiare a Rivara nel Canavese (Torino). Claudio Baima Poma ha ucciso il figlio Andrea di 11 anni, poi si è suicidato. La tragedia è avvanuta attorno alle 2. Claudio Baima Toma, operaio metalm ...

La prima pagina de La Gazzetta: “Pirlo che perle!”

TORINO – Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il taglio centrale è dedicato alla vittoria della Juventus nella prima giornata del campionato di Serie A 2020-2021: “Il nuovo allenatore ...

La prima pagina del Corriere: “Benedetta Juve”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo centrale è dedicato alla bella vittoria per 3-0 della Juventus di Andrea Pirlo sulla Sampdoria di Claudio Ranieri: “Benedetta Juve! Ba ...

