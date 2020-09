Chiariello | Gattuso deve andare da De Laurentiis per chiedergli un acquisto

(Di lunedì 21 settembre 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto, con il suo EditoNapoli: “Le luci e le ombre di Parma-Napoli sono tante.

Ultime Notizie dalla rete : Chiariello Gattuso

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello: “Le luci e le ombre di Parma ... Ci vuole coraggio ed equilibrio, Gattuso ha bisogno di tempo per trovare la sua strada, basta ...Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Le luci e le ombre di Parma-Napoli sono tante. Osimhen luce abbaglia ...Il giornalista e conduttore di Canale 21, Umberto Chiariello, ha espresso alcune considerazioni sulla squadra partenopea. Chiariello ha aggiunto: "Posso dirvi che il presidente De Laurentiis sta litig ...