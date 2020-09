Arisa e il body shaming fanno scoppiare la lite in tv tra la Parietti e la moglie di Collovati

(Di lunedì 21 settembre 2020)qualche tempo fa aveva postato una foto nella quale mostrava il suo corpo senza filtri. Caterina, giornalista edell'ex calciatore, aveva criticato la cantante e lo ha fatto anche ieri sera a Live non è la D'Urso, su Canale 5. Il suo pensiero ha innervosito un'alta ospite del programma, Albaed è scoppiata una discussione tra le due in diretta.«Quella è la foto di un pube, si piace a gambe aperte?», ha detto. E ha aggiunto: «Sono anche peggio certe foto che le show-girl anche tu siin bagno. Ad una certa età si farebbe bene a lasciare da parte i cellulari». Ma lanon l'ha mandata giù: «Anastasia e Genoveffa viun baffo. Dici tue colleghe, ma non si ...

Ultime Notizie dalla rete : Arisa body

Protagoniste di una lite molto accesa avvenuta negli studi Mediaset di ‘Live – Non è la D’Urso’, sono Alba Parietti e Caterina Collovati. Il battibecco tra la showgirl e la giornalista si è concentrat ...La puntata di questa sera di Live Non è la D’Urso è iniziata all’insegna di due temi importanti e attuali: la violenza omofoba e il body shaming. Il primo caso è stato trattato ospitando il caso di Ro ...Scoppia la bagarre da Barbara D’Urso a "Live - Non è la D'Urso" per "colpa" di Arisa. La cantante ha postato tempo fa uno scatto in costume che metteva in mostra i suo i rotolini e la foto ha messo un ...