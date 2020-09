Roma, terrore in spiaggia a Torvaianica: colpi di pistola davanti ai bagnanti (Di domenica 20 settembre 2020) Momenti di panico in spiaggia a Torvaianica, litorale sud di Roma. Un ferito da arma da fuoco e due fuggitivi. E’ caccia allo scooter. Molto probabilmente, un avvertimento: i sicari non volevano uccidere ma solo spaventare un albanese di cui non sono note le generalità e che gli investigatori dicono sia stato vittima di un regolamento di conti nell’ambiente della droga e della malavita Romana. E’ successo nel pieno della mattinata balneare a Torvaianica, litorale sud di Roma, allo stabilimento Bora Bora. La spiaggia era piena, nella Capitale fa ancora caldo e le giornate richiamano un tuffo al mare. La scena che si è presentata davanti agli occhi dei bagnanti, sembrava da far west. ... Leggi su chenews (Di domenica 20 settembre 2020) Momenti di panico in, litorale sud di. Un ferito da arma da fuoco e due fuggitivi. E’ caccia allo scooter. Molto probabilmente, un avvertimento: i sicari non volevano uccidere ma solo spaventare un albanese di cui non sono note le generalità e che gli investigatori dicono sia stato vittima di un regolamento di conti nell’ambiente della droga e della malavitana. E’ successo nel pieno della mattinata balneare a, litorale sud di, allo stabilimento Bora Bora. Laera piena, nella Capitale fa ancora caldo e le giornate richiamano un tuffo al mare. La scena che si è presentataagli occhi dei, sembrava da far west. ...

