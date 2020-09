Juventus-Sampdoria 2-0 La Diretta Raddoppio di Bonucci (Di domenica 20 settembre 2020) La Juventus di Andrea Pirlo è pronta all?esordio. Il nuovo tecnico si affida al 3-5-2 con Danilo, Bonucci e Chiellini davanti a Szczesny e... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 20 settembre 2020) Ladi Andrea Pirlo è pronta all?esordio. Il nuovo tecnico si affida al 3-5-2 con Danilo,e Chiellini davanti a Szczesny e...

juventusfc : Inizia in questo momento l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti invitati all’Allianz Stadium! LIVE… - romeoagresti : #Juventus: #LucaPellegrini non è stato convocato per dinamiche di mercato. #Genoa in pole position, pronto ad accel… - juventusfc : 1' | SI PARTE! INIZIA IL CAMPIONATO BIANCONERO! VIVIAMOLO SEMPRE INSIEME, #FINOALLAFINE! Live Match ??????… - CuriosidadesEU2 : RT @CuriosidadesEU: GOL DA JUVENTUS! CRISTIANO RONALDO! JUVENTUS 3-0 SAMPDORIA! - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Juventus *3-0 Sampdoria *(Ronaldo 88‘) #SSFootball -