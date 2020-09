Virginio a Tale E Quale Show con l’imitazione di Justin Timberlake

(Di sabato 19 settembre 2020)conquista la prima puntata del format di Rai1. L’ex vincitore di Amici 10 ha staccato un nuovo ticket dalla sua carriera imitandocon l’esecuzione del brano Can’t Stop The Feeling. Imitarenon è semplice: l’ex N’Sync non è soltanto un cantante e attore di grandento, ma anche un ballerino che si è sempre definito discepolo di Michael Jackson. Se uniamo queste due cose possiamo riconoscere una certa complessità artistica che rende oltremodo difficile l’emulazione. Nonostante questo l’esibizione di...

herringbonelife : RT @LaMammaN1: - LaMammaN1 : - bettadedo : Spettacolare!!!!!! #virginio #taleequaleshow @Virginio_ofc - herringbonelife : RT @BITCHYFit: Virginio vince la prima puntata di Tale e Quale Show imitando Justin Timberlake - BITCHYFit : Virginio vince la prima puntata di Tale e Quale Show imitando Justin Timberlake -

Ultime Notizie dalla rete : Virginio Tale

C’è stato ieri sera il debutto di Tale e Quale Show: il noto programma musicale è tornato in onda come di consueto su Rai Uno e come sempre con Carlo Conti al timone. Non ci sarà il pubblico negli stu ...Anche Tale e Quale Show 2020 si è dovuto piegare alla dura legge delle norme anti-covid ma, seppur senza le standing ovation chiamate a comando da Carlo Conti, la trasmissione riesce a macinare le due ...Pago imita Francesco Gabbani a Tale E Quale Show: nel corso della prima puntata del programma canta Viceversa. Su Rai1 torniamo al Festival di Sanremo 2020 con l’imitazione del cantante che si è class ...