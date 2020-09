Juventus, UFFICIALE: Pjaca al Genoa in prestito, il comunicato bianconero (Di sabato 19 settembre 2020) Juventus – Paratici guarda al mercato in uscita. Non solo nuovi acquisti, servono cessioni per far spazio a nuovi colpi. Dopo l’addio di Perin, Romero, Matuidi, Pjanic e Higuain, è toccato a Marko Pjaca. Il croato, in attesa della rescissione di Khedira, alleggerisce ulteriormente il monte ingaggi. Lo ha annunciato il club ligure con un comunicato apparso poco fa sul sito UFFICIALE. Arriva a Genova in prestito secco per una stagione, sperando di ritrovarsi definitivamente. Ennesima chance in Serie A per rilanciarsi, dopo un ottimo pre campionato con la Juventus. Juventus, Pjaca al Genoa: il comunicato comunicato UFFICIALE apparso sui siti di Juventus ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 19 settembre 2020)– Paratici guarda al mercato in uscita. Non solo nuovi acquisti, servono cessioni per far spazio a nuovi colpi. Dopo l’addio di Perin, Romero, Matuidi, Pjanic e Higuain, è toccato a Marko. Il croato, in attesa della rescissione di Khedira, alleggerisce ulteriormente il monte ingaggi. Lo ha annunciato il club ligure con unapparso poco fa sul sito. Arriva a Genova insecco per una stagione, sperando di ritrovarsi definitivamente. Ennesima chance in Serie A per rilanciarsi, dopo un ottimo pre campionato con laal: ilapparso sui siti di...

juventusfc : Ufficiale | @marko_pjaca20 in prestito al @GenoaCFC - SkySport : Juventus, ufficiale la risoluzione con Higuain: minusvalenza da 18.3 milioni di euro - UEFAcom_it : UFFICIALE - Higuain saluta la Juventus ?? Il tuo momento preferito del Pipita in Bianconero? ?? #UCL | @juventusfc - cody53250131 : RT @juventusfc: Ufficiale | @marko_pjaca20 in prestito al @GenoaCFC - 4Tgfj : @glmdj ammiro la società Juventus, perchè non mette mai in piazza i suoi affari, quando ha raggiunto il suo obbiett… -