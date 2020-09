Suor Cristina torna in tv con Enrico Papi: pronta a lasciare il velo? (Di venerdì 18 settembre 2020) Suor Cristina è entrata nelle case degli italiani grazie alla sua partecipazione alla seconda edizione di The Voice of Italy. La sua voce straordinaria aveva impressionato il pubblico e la giuria e alla fine era stata proprio lei a vincere il primo posto in trasmissione e un contratto con la casa discografica Universal Music. Oggi la Suora più conosciuta dagli italiani è pronta a rimettere piede negli studi televisivi: ecco dove la vedremo. Suor Cristina dopo The Voice torna in tv con Enrico Papi I telespettatori di The Voice of Italy ricorderanno il debutto di Suor Cristina sul piccolo schermo. La sua prima esibizione sul palco lasciò tutti ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 18 settembre 2020)è entrata nelle case degli italiani grazie alla sua partecipazione alla seconda edizione di The Voice of Italy. La sua voce straordinaria aveva impressionato il pubblico e la giuria e alla fine era stata proprio lei a vincere il primo posto in trasmissione e un contratto con la casa discografica Universal Music. Oggi laa più conosciuta dagli italiani èa rimettere piede negli studi televisivi: ecco dove la vedremo.dopo The Voicein tv conI telespettatori di The Voice of Italy ricorderanno il debutto disul piccolo schermo. La sua prima esibizione sul palco lasciò tutti ...

trash_italiano : Malgioglio, Elettra, Lino Banfi, Suor Cristina, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Francesco Pannofino e Paola Barale… - _RoteFuchs : @AntonioBatigol Suor Cristina era forte - giancarlobaffa : Che imbarazzo indescrivibile questa uscita. Quasi come il Padre Nostro di Suor Cristina a The Voice. Sto male per l… - Frances47226166 : RT @akavetta: Suor Cristina Serracchiani, depositaria dell'ovvio, patrona del banale, difensora del noioso...#ottoemezzo - AllegraTaddeo : RT @trash_italiano: Malgioglio, Elettra, Lino Banfi, Suor Cristina, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Francesco Pannofino e Paola Barale a #… -

Ultime Notizie dalla rete : Suor Cristina Chi è Suor Cristina, la vincitrice di The Voice of Italy 2 Notizie Musica Suor Cristina torna in tv con Enrico Papi: pronta a lasciare il velo?

Suor Cristina è entrata nelle case degli italiani grazie alla sua partecipazione alla seconda edizione di The Voice of Italy. La sua voce straordinaria aveva impressionato il pubblico e la giuria e al ...

Suor Cristina di nuovo in Tv: ‘Dirà addio al velo’. L’indiscrezione

Classe 1988, la giovane fa parte dell’ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia. E’ divenuta famosa in tutto il mondo dopo la partecipazione alla seconda edizione del talent show di Rai 2 ‘ The ...

Name That Tune - Indovina La Canzone con Enrico Papi su TV8

Gara musicale tra Vip alle prese con giochi divertenti e d'improvvisazione, in prima tv su TV8 dal 15 settembre, per cinque martedì. Enrico Papi conduce Name That Tune - Indovina La Canzone, nuovo sho ...

Suor Cristina è entrata nelle case degli italiani grazie alla sua partecipazione alla seconda edizione di The Voice of Italy. La sua voce straordinaria aveva impressionato il pubblico e la giuria e al ...Classe 1988, la giovane fa parte dell’ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia. E’ divenuta famosa in tutto il mondo dopo la partecipazione alla seconda edizione del talent show di Rai 2 ‘ The ...Gara musicale tra Vip alle prese con giochi divertenti e d'improvvisazione, in prima tv su TV8 dal 15 settembre, per cinque martedì. Enrico Papi conduce Name That Tune - Indovina La Canzone, nuovo sho ...