RTX 3080 20 GB, RTX 3070 16 GB, RTX 3060 8 GB: spoilerate da NVIDIA e Gigabyte

Ci potrebbe essere tutta una linea di schede video Ampere non ancora svelate. Stiamo parlando di NVIDIA RTX 3080 20 GB, RTX 3070 16 GB, RTX 3060 8 GB (relative versioni SUPER/Ti) che NVIDIA stessa e Gigabyte potrebbero aver spoilerato Da tempo i rumor avevano anticipato che le nuove schede grafiche Ampere sarebbero arrivate – magari non subito – con diversi tagli di memoria. Attualmente la memoria in realtà non è poca, tuttavia AMD sarebbe già pronta a controbattere all'offerta di NVIDIA puntando proprio su questo aspetto. Quanto può essere determinante? Dipende molto da quanto pesanti e da come sono stati ottimizzati i giochi e il SO, però in genere meglio averne in più che in meno. La nuova linea composta ...

