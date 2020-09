Recovery Plan, salario minimo e riforma Irpef in programma (Di venerdì 18 settembre 2020) Recovery Plan, il Governo comunica alle camere i principi guida del piano da inviare a Bruxelles. Numerose le misure in programma Parlamento Europeo (Pixabay)Il Recovery Plan al vaglio delle Camere. Il Governo, trasmette al Parlamento quelle che di fatto rappresentano le linee guida dal quale far partire progetti concreti da sottoporre a Bruxelles e ricevere quindi i fondi necessari a risollevare il Paese. Al centro delle eventuali misure la revisione della tassazione, al fine di raggiungere l’obbiettivo di ridurre la pressione fiscale. Altra nota dolente, la riforma Irpef, che vedrebbe rivoluzionata la gestione dei pagamenti di tale tassa nei lavoratori autonomi. In tal modo si andrebbe a snellire un processo fiscale a vantaggio di una classe produttiva ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 settembre 2020), il Governo comunica alle camere i principi guida del piano da inviare a Bruxelles. Numerose le misure inParlamento Europeo (Pixabay)Ilal vaglio delle Camere. Il Governo, trasmette al Parlamento quelle che di fatto rappresentano le linee guida dal quale far partire progetti concreti da sottoporre a Bruxelles e ricevere quindi i fondi necessari a risollevare il Paese. Al centro delle eventuali misure la revisione della tassazione, al fine di raggiungere l’obbiettivo di ridurre la pressione fiscale. Altra nota dolente, la, che vedrebbe rivoluzionata la gestione dei pagamenti di tale tassa nei lavoratori autonomi. In tal modo si andrebbe a snellire un processo fiscale a vantaggio di una classe produttiva ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Recovery plan: cos’è, come funziona, cosa prevede, da quando parte The Italian Times Gentiloni e Raggi: a Roma l’agenzia Ue per la sanità, ma Conte prende tempo

Non si tratta soltanto di recuperare un percorso di crescita interrotto dall'emergenza. L'Italia ha molto più da giocarsi nella partita del Recovery Plan. Agganciare "l'ultimo treno per il futuro dell ...

Francia, ministro Le Maire positivo al Coronavirus

Leggi anche: 1. Cottarelli a TPI: “Nel Recovery Plan c’è un errore sul Pil, che figuraccia. Sembra sia stato scritto di fretta” / 2. La febbre si misura a scuola: il Tar boccia Azzolina e dà ragione a ...

Ue della sanità, il Recovery Fund della von der Leyen è da ricovero

Parte della filippica della von der Leyen è stata poi interpretata come una “benedizione” al bi-Premier Giuseppe Conte. A conferma che l’appeal elettorale del leader leghista Matteo Salvini non terror ...

