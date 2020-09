Juve, Dzeko ad un passo, ma Suarez apre ai bianconeri. Colpo di scena in arrivo? (Di venerdì 18 settembre 2020) Sembra ormai tutto fatto per il trasferimento a Torino di Edin Dzeko. La Juventus attende il via libera da parte della Roma dopo le visite mediche di Arek Milik, volato stamani ad Innsbruck per un controllo alle ginocchia. Se tutto andrà per il verso giusto i giallorossi ufficializzeranno l’attaccante del Napoli e libereranno il bosniaco. … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Sembra ormai tutto fatto per il trasferimento a Torino di Edin. Lantus attende il via libera da parte della Roma dopo le visite mediche di Arek Milik, volato stamani ad Innsbruck per un controllo alle ginocchia. Se tutto andrà per il verso giusto i giallorossi ufficializzeranno l’attaccante del Napoli e libereranno il bosniaco. … L'articolo

forumJuventus : Non sappiamo se #Suarez verrà alla Juve, il più vicino sembra #Dzeko, ma sicuramente sarà un pomeriggio talmente es… - DiMarzio : #Roma-#Milik, domani prime visite mediche a Innsbruck. Poi il via libera a #Dzeko - carlolaudisa : #Milik ha detto sì alla #Roma. Adesso #Dzeko può correre verso Torino per abbracciare la #Juve - ANGVELIN : RT @Alex_Cavasinni: Juve - 15 milioni per Dzeko (34 anni) e 7 mln netti l'anno per 2 anni. L'anno scorso era un rottame, ora un Maestro per… - SMontemorra : Milik è sbarcato a Roma: il polacco pronto per le visite mediche. Dzeko alla Juve si sblocca -