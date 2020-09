Friuli, ora la sinistra vuole requisire gli alberghi per collocarci i clandestini (Di venerdì 18 settembre 2020) Udine, 18 set – requisire gli alberghi e accogliere lì i clandestini: sembrerebbe questa l’ultima trovata di una ventina di associazioni, dopo la missiva inviata al Prefetto di Udine e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile. “Accoglienza inumana e degradante, i Prefetti utilizzino gli strumenti legali del Decreto Cura Italia per garantire un’ospitalità dignitosa ai cittadini stranieri in quarantena”, questo il succo della lettera a firma ActionAid, Asgi, Intersos e altre associazioni locali dell’udinese, tra cui non poteva mancare l’Anpi Fvg e l’Arci pordenonese. Una lettera inviata dopo che una trentina di clandestini provenienti dalla rotta balcanica hanno trascorso la quarantena obbligatoria a bordo di un pullman, a causa – come spiegato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 settembre 2020) Udine, 18 set –glie accogliere lì i: sembrerebbe questa l’ultima trovata di una ventina di associazioni, dopo la missiva inviata al Prefetto di Udine e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile. “Accoglienza inumana e degradante, i Prefetti utilizzino gli strumenti legali del Decreto Cura Italia per garantire un’ospitalità dignitosa ai cittadini stranieri in quarantena”, questo il succo della lettera a firma ActionAid, Asgi, Intersos e altre associazioni locali dell’udinese, tra cui non poteva mancare l’Anpi Fvg e l’Arci pordenonese. Una lettera inviata dopo che una trentina diprovenienti dalla rotta balcanica hanno trascorso la quarantena obbligatoria a bordo di un pullman, a causa – come spiegato ...

TRIESTE - Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 677 (15 più di ieri). Quattro pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 22 sono ricoverati in altri repa ...

Riparte il primo ottobre il collegamento Luhansa per Monaco di Baviera. Il volo opererà dal lunedì al venerdì con una frequenza giornaliera in arrivo dall’hub tedesco alle ore 16:25 ed in partenza da ...

Le persone trovate positive al coronavirus in Trentino oggi sono 19, di cui quattro minori. Ieri i positivi erano 76. Il dato giornaliero è stato comunicato in conferenza stampa dall'assessore provinc ...

