Fincantieri: varato il primo pattugliatore per il Qatar (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Alla presenza del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, del vice primo Ministro e Ministro della Difesa dello Stato del Qatar Khalid bin Mohammed Al Attiyah, del Capo di Stato Maggiore della Marina del Qatar Maj. Gen. Abdulla Hassan Al Suleiti, del Capo di Stato Maggiore della Marina Amm. Giuseppe Cavo Dragone, accolti dal Presidente e dall’Amministratore delegato di Fincantieri Giampiero Massolo e Giuseppe Bono, si è svolto oggi presso lo stabilimento di Muggiano (La Spezia) il varo tecnico del pattugliatore (OPV – Offshore Patrol Vessel) “Musherib”, prima unità della classe omonima commissionata a Fincantieri dal Ministero della Difesa del Qatar nell’ambito del programma di acquisizione navale ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Alla presenza del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, del viceMinistro e Ministro della Difesa dello Stato delKhalid bin Mohammed Al Attiyah, del Capo di Stato Maggiore della Marina delMaj. Gen. Abdulla Hassan Al Suleiti, del Capo di Stato Maggiore della Marina Amm. Giuseppe Cavo Dragone, accolti dal Presidente e dall’Amministratore delegato diGiampiero Massolo e Giuseppe Bono, si è svolto oggi presso lo stabilimento di Muggiano (La Spezia) il varo tecnico del(OPV – Offshore Patrol Vessel) “Musherib”, prima unità della classe omonima commissionata adal Ministero della Difesa delnell’ambito del programma di acquisizione navale ...

tabletquotidia2 : FINCANTIERI: VARATO IL PRIMO PATTUGLIATORE PER IL QATAR - qn_lanazione : La Spezia, varato il primo pattugliatore per il Qatar - GazzettadellaSp : A Fincantieri varato il primo pattugliatore per il Qatar - BJLiguria : La Spezia: varato il pattugliatore Musherib di Fincantieri, è il primo per il Qatar - -