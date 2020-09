Digitale, torna Dig.Eat in versione ‘diffusa’: dal 18 gennaio un mese di eventi in streaming (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – Il maggiore evento d’Italia dedicato al digitale si trasforma un ‘racconto diffuso’ con un programma distribuito in 30 giorni di appuntamenti in streaming che coinvolgeranno stakeholder ed esperti del settore pubblico e privato. Il Dig.eat, organizzato da Anorc con il supporto organizzativo di Digital&Law Department, si terrà dal 18 gennaio al 12 febbraio 2021 su una piattaforma online costruita ad hoc e sarà come sempre gratuito. Leggi su dire (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – Il maggiore evento d’Italia dedicato al digitale si trasforma un ‘racconto diffuso’ con un programma distribuito in 30 giorni di appuntamenti in streaming che coinvolgeranno stakeholder ed esperti del settore pubblico e privato. Il Dig.eat, organizzato da Anorc con il supporto organizzativo di Digital&Law Department, si terrà dal 18 gennaio al 12 febbraio 2021 su una piattaforma online costruita ad hoc e sarà come sempre gratuito.

Ultime Notizie dalla rete : Digitale torna L' EIMA International torna sia anteprima digitale che con l'evento fisico nel 2021 Ruminantia Tutto pronto per Gagliaudo tra i mercanti. Confesercenti: “E per San Baudolino pensiamo a un mese del gusto”

ALESSANDRIA – Ad Alessandria sarà un weekend ricco di sorprese e opportunità grazie alla 22^ edizione di Gagliaudo tra i mercanti. Anche senza bancarelle, nel rispetto delle norme anti covid, i negozi ...

Il Mago Sapone spiega ai più piccoli come si deve combattere il Coronavirus

Il Covid-19, il modo di combatterlo e la consapevolezza di quello che è. Il tutto a dimensione di bambino. I due giovani designer viareggini, Alessandro Pasquinucci e Lorenzo Paoli, sono gli autori de ...

“Lauree” alla Google University? Ma ciò che serve è una vera cultura digitale

La notizia che Google University ha realizzato dei corsi con certificazione finale del titolo in analista di dati, gestore di progetti e progettista dell’esperienza utente (UX), che si potranno ottene ...

