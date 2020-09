Di Maio: "Berlusconi vota No? Una ragione in più per votare Sì" (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Movimento 5 Stelle tira la volata al referendum confermativo per il taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre. Allo stato maggiore pentastellato non è di certo sfuggita la campagna per il No che ha trovato spazio più o meno esplicitamente in larga parte dei media main stream nelle ultime settimane.A Uno mattina su Rai Uno l’ex capo politico dei Cinque Stelle e ministro degli Esteri Luigi Di Maio dice: "Questa non è solo una battaglia del M5S: il Sì lo abbiamo votato in parlamento, unisce Pd, Lega, FdI e 5 Stelle. È arrivato il momento di modernizzare questo Paese". Conte visita a sorpresa una scuola di Roma e sul referendum dice: 'Voterò Sì' Il Premier: "Non compromette la funzionalità delle ... Leggi su blogo (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Movimento 5 Stelle tira la volata al referendum confermativo per il taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre. Allo stato maggiore pentastellato non è di certo sfuggita la campagna per il No che ha trovato spazio; o meno esplicitamente in larga parte dei media main stream nelle ultime settimane.A Uno mattina su Rai Uno l’ex capo politico dei Cinque Stelle e ministro degli Esteri Luigi Didice: "Questa non è solo una battaglia del M5S: il; lo abbiamoto in parlamento, unisce Pd, Lega, FdI e 5 Stelle. È arrivato il momento di modernizzare questo Paese". Conte visita a sorpresa una scuola di Roma e sul referendum dice: 'Voterò;' Il Premier: "Non compromette la funzionalità delle ...

"È ora di dire basta alla vecchia politica" Il Movimento 5 Stelle tira la volata al referendum per il taglio dei parlamentari del 20 e 21 settembre. Allo stato maggiore pentastellato non è di certo sf ...

"Diamo una sberla ai professionisti dell'anti-politica che sono il vero spreco di questo Paese". Simone Baldelli, deputato forzista, è tra i promotori del Comitato trasversale per il No al referendum

Della vittoria è sicuro Silvio Berlusconi, che interviene a sorpresa al telefono a ... E se i Dem attaccano, Luigi Di Maio si difende: "Se vuoi provare a creare una sinergia con l'alleato di governo a ..."

