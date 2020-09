Valle del Sacco, Quadrini: intervenire rapidamente con bonifica (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – “Che la Valle del Sacco sia ormai conosciuta in tutta Italia, non per le sue bellezze e caratteristiche paesaggistiche ma per il disastro ambientale che da anni devasta tutta la zona, e’ cosa bene nota”. Cosi’ Gianluca Quadrini, Presidente del Gruppo Provinciale Forza Italia, che in una nota aggiunge: “Purtroppo i riflettori sulla zona della Valle del Sacco sono accesi ormai da troppo tempo. Tante parole, pochi fatti, tempi lunghissimi e i cittadini chiedono garanzie a tutela della propria salute perche’ ogni anno si registrano in questa zona decessi per tumori sviluppati a causa del forte livello di inquinamento presente. Il territorio necessita di interventi celeri e considerevoli.” “I liquami, i residui industriali, gli odori nauseabondi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 17 settembre 2020) Roma – “Che ladelsia ormai conosciuta in tutta Italia, non per le sue bellezze e caratteristiche paesaggistiche ma per il disastro ambientale che da anni devasta tutta la zona, e’ cosa bene nota”. Cosi’ Gianluca, Presidente del Gruppo Provinciale Forza Italia, che in una nota aggiunge: “Purtroppo i riflettori sulla zona delladelsono accesi ormai da troppo tempo. Tante parole, pochi fatti, tempi lunghissimi e i cittadini chiedono garanzie a tutela della propria salute perche’ ogni anno si registrano in questa zona decessi per tumori sviluppati a causa del forte livello di inquinamento presente. Il territorio necessita di interventi celeri e considerevoli.” “I liquami, i residui industriali, gli odori nauseabondi ...

matteosalvinimi : Anche in Valle d'Aosta questa domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15 bastano cinque minu… - LegaSalvini : ?? ISTRUZIONI DI VOTO IN VALLE D’AOSTA Domenica 20 settembre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 21 settembre dalle or… - bassairpinia : Trasporto Pubblico Locale, dal 5 ottobre partiranno le Circolari Urbane della Valle Caudina e del Mandamento. Il p… - pietrodagostini : @MattPetcoke @giuliopelonzi In quella circostanza ricordo la presenza del presidente della polisportiva ( mi sfugge… - adolar41744618 : @CacciaDominioni @MNdatv Un giornale che se si vuole restare cattolici non va minimamente preso in considerazione.… -