‘Trono over’, Enzo Capo ufficializza il ritorno di fiamma con la ex fidanzata Lucrezia: la reazione di Pamela Barretta (Di giovedì 17 settembre 2020) Enzo Capo ha abbandonato ufficialmente Uomini e Donne per tornare con la sua ex Lucrezia! Ad annunciarlo è stata la conduttrice Maria De Filippi, che nel corso della puntata odierna del dating show ha dichiarato: “Enzo non c’è. Stamattina ha sentito l’urgente bisogno di volare dalla sua ex fidanzata a Stoccarda. È venuto a Roma ieri sera e poi è scappato di notte per andare dalla fidanzata!”. “Questo vuol dire che Pamela aveva ragione e che lui è sempre rimasto in contatto con la ex che in realtà era la fidanzata e non tanto ex” ha prontamente commentato Gianni Sperti. L’ex cavaliere, infatti, era tornato in studio per questa nuova stagione del programma dicendo di ... Leggi su isaechia (Di giovedì 17 settembre 2020)ha abbandonato ufficialmente Uomini e Donne per tornare con la sua ex! Ad annunciarlo è stata la conduttrice Maria De Filippi, che nel corso della puntata odierna del dating show ha dichiarato: “non c’è. Stamattina ha sentito l’urgente bisogno di volare dalla sua exa Stoccarda. È venuto a Roma ieri sera e poi è scappato di notte per andare dalla!”. “Questo vuol dire cheaveva ragione e che lui è sempre rimasto in contatto con la ex che in realtà era lae non tanto ex” ha prontamente commentato Gianni Sperti. L’ex cavaliere, infatti, era tornato in studio per questa nuova stagione del programma dicendo di ...

